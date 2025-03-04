"Простить можно, а обнять не получится": Михайлов о депортированных из США в Россию артистах

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США намерены депортировать свыше миллиона мигрантов в рамках ускоренного процесса. В их числе могут оказаться и те, кто сначала приобрёл известность в России, а затем открыто выразил к ней пренебрежение. Среди них – писатель Дмитрий Быков*, блогер Александр Шпак и фронтмен группы Little Big Илья Прусикин*. Кроме того, в условиях потепления российско-американских отношений возможна отправка на родину Алексея Панина**, ранее нарушившего законы РФ.

По мнению народного артиста РСФСР Александра Михайлова, тех, кто будет депортирован, ждут лишь изоляция и отсутствие востребованности:

«Наплевать на них. Есть такое выражение: «Человек без родины всегда одинок, одинок в счастье и забвении». Россия способна прощать – они смогут вернуться. Но они выбрали путь изгоев, и он для них не закончится. Никто им не поможет и не подаст руки. Есть у Толстого выражение: «Предательство – это всё равно что обломали руки. Простить можно, а обнять не получится, нет сил».

В беседе с изданием «Абзац» актёр уточнил, что сам не намерен контактировать с теми, кого отправят обратно.

После начала спецоперации ряд артистов покинули Россию, надеясь на лучшие условия за границей. Многие из них сделали ставку на антироссийскую риторику в надежде на новую карьеру, гражданство или финансовую стабильность. Однако их ожидания не оправдались.