В интернете вспомнили предсказание Жириновского о правлении семьи Трампа до 2040 года

Жириновский предсказывал правление семьи Трампа в США до 2040 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В Сети вновь вспомнили предсказание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сделанное в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Политик утверждал, что семья президента США Дональда Трампа останется у власти в стране до 2040 года, а сам Трамп станет самым выдающимся лидером в истории Соединенных Штатов.

«Он добьется переизбрания на второй срок, потом дочь еще два срока и зять еще три срока. До 2040 года эта семья будет ласково обращаться с Америкой. Он войдет в историю как лучший президент. Лучше Рузвельта и всех остальных», — заявлял Жириновский.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Трамп изменил свой взгляд на сроки урегулирования украинского кризиса.

По словам российского лидера, до вступления в должность Трамп обещал быстро разрешить конфликт на Украине. Однако, получая информацию от спецслужб в качестве избранного президента США, он скорректировал свою позицию, заявив, что на это потребуется полгода.