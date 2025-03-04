Таинственный шифр: радиостанция Судного дня в феврале вышла в эфир 46 раз

На протяжении почти полувека загадочная радиостанция, известная как «Радио Судного дня» или «жужжалка», ведёт вещание на частоте УВБ-76 (4625 кГц в коротковолновом диапазоне). Сигнал этой станции способен достигать даже самых отдалённых уголков планеты, передает Lada.kz со ссылкой на hibiny.ru

Фото с сайта hibiny.ru

В феврале зафиксирован резкий рост числа переданных сообщений, что подтверждается логами эфира, опубликованными в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

За месяц радиостанция выходила в эфир 46 раз, а рекордное количество передач – 25 сообщений – прозвучало 12 февраля. В этот день состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Среди зашифрованных слов, прозвучавших в эфире, были: «огрубение», «дитя», «комиссар», «жадюга».

Последнее сообщение на частоте УВБ-76 зафиксировано 3 марта. Оно имело следующий вид: «НЖТИ 19674 РУНИЧЕСКИЙ 0709 2918».

Что известно о «жужжалке»?

О радиостанции стало известно ещё в 1970-х годах, когда в её эфире начали появляться странные фразы, последовательности чисел и загадочные слова. Существует множество теорий о её назначении: от системы кодированных военных сообщений до предположений о связи с возможными запусками ракет.

Ранее ФСБ рассекретила документы, в которых раскрываются планы нацистской Германии по уничтожению СССР.