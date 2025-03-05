Ваш смартфон в списке? WhatsApp прекращает поддержку старых моделей

В марте популярный мессенджер WhatsApp прекратит работу на ряде моделей смартфонов. Разработчики сообщили, какие устройства столкнутся с этой проблемой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Причиной изменений стала несовместимость новых функций и обновлений приложения со старыми операционными системами. В список неподдерживаемых устройств вошли несколько моделей iPhone, включая iPhone 6 и iPhone 6 Plus, пишет портал "Пруфы.рф".

"Без WhatsApp останутся модели с ранними версиями iOS. Эти устройства перестанут поддерживать мессенджер примерно с 5 мая. Сейчас приложение работает на устройствах iPhone с iOS 12 или более поздней версией. WhatsApp также прекратит работу на моделях, у которых IOS ниже 15.1.", – сообщили в компании Meta.

На каких смартфонах WhatsApp перестанет работать с 10 марта

Это затронет устройства, работающие на операционной системе Android 4.4 KitKat и более ранних версиях. В частности, поддержка мессенджера прекратится на следующих моделях:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Motorola Moto G

HTC One X

LG Optimus G

Nexus 4

Sony Xperia

Чтобы не потерять данные, пользователям рекомендуется заранее создать резервную копию и перенести информацию на новый смартфон.