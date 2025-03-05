«Родился - сам виноват»: россиянка описала методы воспитания детей в Мексике

Российская путешественница Марина Ершова, посетившая Мексику, поделилась своими впечатлениями о местных методах воспитания детей. В своем блоге на платформе «Дзен» она выразила удивление, описав этот подход фразой: «Родился — сам виноват», передает Lada.kz

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По словам блогерши, мексиканские малыши нередко ползают по асфальту, затем облизывают руки, ноги и даже саму дорогу. «Посадить маленького ребенка на землю и не обращать на него внимания, пока он пробует на вкус пыль, — здесь совершенно обычное явление. Я в шоке!» — призналась Ершова.

Автор публикации также отметила, что в Мексике принято спокойно позволять незнакомым людям играть с ребенком. «Конечно, приятно, когда общество открытое и доброжелательное, но где же осторожность? А вдруг мужчина окажется слишком дружелюбным или у него проблемы с психикой (а здесь, в Мексике, таких немало, я говорю об извращенцах)», — пояснила она.

Кроме того, Ершова подчеркнула, что местные родители редко используют автокресла — малышей чаще всего держат на руках или сажают в машину без особых мер безопасности.

«А если у родителей не машина, а скутер, то ребенка просто держат на коленях или слегка придерживают за футболку, пока вся семья из четырех человек несется по дороге», — возмутилась россиянка.

Путешественница пришла к выводу, что в этой латиноамериканской стране к детям относятся с любовью, но по-своему. «Настолько по-своему, что я бы им своего ребенка не доверила», — заключила она.