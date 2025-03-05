Трамп получил от Зеленского важное письмо по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот выразил готовность Киева начать переговоры по урегулированию конфликта. Об этом Трамп заявил, выступая перед членами Конгресса США, передает Lada.kz со ссылкой РИА Новости.

Фото: Win McNamee/Reuters

«Сегодня я получил важное письмо от... Зеленского… Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров», - подчеркнул он.

Ранее, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский избегает переговоров с Москвой, поскольку их начало неизбежно повлечет за собой отмену военного положения на Украине. По его словам, после этого стране придется провести президентские выборы, на которых, по мнению российского лидера, у Зеленского нет шансов на победу.