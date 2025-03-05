Режим КТО в пригороде Махачкалы: что произошло в ночь на 5 марта

В махачкалинском посёлке Семендер введён режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в городской администрации, сообщает Lada.kz

Фото: сайт Национального антитеррористического комитета

«Режим КТО действует с 00:25 в посёлке Семендер Кировского района Махачкалы. Проводятся оперативно-поисковые мероприятия», — говорится в сообщении.

Власти Дагестана призвали жителей региона сохранять бдительность и содействовать правоохранительным органам в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В целях безопасности местных жителей эвакуировали из зоны операции, подъездные пути к району перекрыты, ведётся досмотр транспорта.

На период проведения КТО введены временные ограничения, которые будут действовать до особого распоряжения.

Справка:

В ночь с 4 на 5 марта в Дагестане были обнаружены и блокированы четверо вооружённых боевиков, готовивших нападение на объект правоохранительных органов.

Группу преступников выявили в Кировском районе Махачкалы во время оперативно-разыскных мероприятий. Злоумышленники передвигались на легковом автомобиле и при попытке задержания открыли огонь по сотрудникам ДПС.