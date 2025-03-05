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05.03.2025, 11:02

Главная ложь о кофе: напиток оказался бесполезен для чувства бодрости утром

Новости Мира 0 603

Кофе традиционно считается одним из лучших способов взбодриться. Считается, что чашка этого напитка по утрам помогает быстрее проснуться и подготовиться к работе, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.ru

Фото: vut-research.ac.za
Фото: vut-research.ac.za

Однако, как выяснили исследователи, ощущение бодрости не связано с химическим составом кофе. Человеческий мозг реагирует на этот напиток, потому что годами воспринимал его как стимулятор, способный разбудить и дать заряд энергии.

Развенчать главный миф о кофе удалось японским ученым под руководством профессора Азиатско-Тихоокеанского Университета Рицумэйкан Теппеи Мацумуры. Результаты их исследования были опубликованы в Journal of Sports, Science and Medicine.

Эксперимент доказал: кофеин не влияет на работоспособность

В ходе эксперимента две группы студентов-спортсменов выполняли серии физических упражнений. Первая группа за час до тренировки получила кофеин, а вторая — плацебо, которое не отличалось от него по внешнему виду. Итог оказался неожиданным: обе группы продемонстрировали одинаковые результаты.

«Кофеин не оказывал эргогенного (способного повышать работоспособность или мышечную деятельность) или гипоалгезического (способного вызывать пониженную реакцию в ответ на раздражение) воздействия на интервальные упражнения спринта», — отметил Мацумура в научной статье.

Таким образом, исследователи доказали, что кофе не оказывает на организм положительного влияния, о котором долгое время говорили. Кофеин не снижает мышечную боль при физических нагрузках и не влияет на общую производительность.

Почему кофе бодрит?

Автор исследования соглашается с тем, что кофе действительно помогает взбодриться, но сам напиток здесь ни при чем. Организм пробуждается благодаря сигналам мозга, который привык ассоциировать кофе с бодростью. Этот эффект носит исключительно психологический характер и не зависит от кофеина.

Примечание: согласно распространенной теории, кофеин блокирует сигналы, которые предупреждают организм о том, что он устал и нуждается в отдыхе.

Важно: данная статья носит исключительно информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед внесением изменений в рацион следует проконсультироваться со специалистом.

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