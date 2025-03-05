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05.03.2025, 11:39

Зачем опытные водители кладут монетку на колесо: вы удивитесь, узнав причину

Новости Мира 0 814

Если вы когда-нибудь замечали, как водитель прикладывает монету к протектору шины, это вовсе не странная примета, а полезный лайфхак, который может предотвратить неприятности на дороге, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: wikihow.com
Фото: wikihow.com

Речь идёт не о каких-то мистических ритуалах, а о простом и эффективном способе проверки состояния покрышек. Ведь именно их износ влияет на сцепление с дорогой, управляемость и безопасность автомобиля.

Зачем нужна монета?

Размер монетки идеально подходит для измерения глубины протектора. Опустив её в канавку на шине, можно сразу определить, насколько сильно изношена резина. Если монета практически не погружается — значит, пришло время менять покрышки.

Минимальная допустимая глубина протектора — 1,6 мм. Если она меньше, сцепление с дорогой резко ухудшается, особенно в дождливую и снежную погоду, увеличивается риск заноса. Опытные водители знают, что экономить на шинах — опасно, но не все помнят, что их состояние можно быстро проверить без специальных приборов.

Почему не ориентироваться только на индикаторы износа?

Современные шины оснащены специальными перемычками, которые указывают на критический уровень износа. Однако они становятся заметными, когда замена уже необходима. Монетка же позволяет определить проблему заранее, ещё до того, как шины станут небезопасными.

Чтобы избежать рисков, проверять протектор стоит каждые 2–3 месяца, особенно перед дальними поездками.

Важный нюанс

Износ может быть неравномерным: например, внутренняя часть шины стирается быстрее при неправильном развале-схождении. Поэтому монетку стоит прикладывать к разным участкам колеса — к центру, краям и внутренней стороне.

Игнорировать этот совет нельзя: «лысые» шины увеличивают тормозной путь, плохо отводят воду, а в поворотах могут стать причиной заноса.

Простое правило безопасности

Статистика ДТП из-за изношенной резины говорит сама за себя: несвоевременная замена шин может стоить слишком дорого. А ведь избежать проблемы легко — достаточно всего минуты на проверку.

Чтобы не забывать об этом важном правиле, монетку можно держать в бардачке — она займёт минимум места, но в нужный момент напомнит о безопасности.

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