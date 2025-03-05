Засекреченная книга Ватикана предсказывает конец света в 2027-м

Древний манускрипт, найденный в архивах Ватикана, возможно, содержит пророчество о дате апокалипсиса. Возраст книги оценивается в 900 лет, и её содержание вызывает у исследователей множество вопросов, сообщает Lada.kz со ссылкой на tsn.ua
Пророчество о папах приписывают святому Малахии. Оно состоит из ряда латинских фраз, которые, по мнению некоторых исследователей, описывают каждого римского папу, начиная с Целестина II в 1143 году и завершая Франциском.
Всего в этом пророчестве насчитывается 112 кратких высказываний. Их обнаружил монах-бенедиктинец Арнольд Вион в 1595 году, утверждая, что нашел их в архивах Ватикана.
В последнем отрывке предсказаний говорится о папе, которого многие ассоциируют с нынешним Франциском, а также упоминаются намеки на его хронические заболевания.
"Во времена последних гонений на Святую Римскую Церковь воцарится Петр Римлянин, который будет вести свою паству среди многочисленных бедствий. Затем семихолмный город падет, и грозный Судия будет судить народы. Конец", — так звучит завершающий фрагмент пророчества.
В документальном фильме, вышедшем в 2024 году, высказывается версия, что это предсказание действительно имеет значение. В тексте, который приписывают папе Сиксту V (1585 год), встречается загадочная фраза: "Ось посреди знака". Сикст V занял папский престол через 442 года после первого папы, и если прибавить к этой дате еще 442 года, получится 2027 год.
Несмотря на то что пророчество обнаружили более четырех веков назад, оно вновь привлекло внимание после сообщений о двух респираторных кризисах 88-летнего Папы Франциска. В настоящий момент он уже более двух недель находится в больнице.
Однако скептики полагают, что текст может быть подделкой, созданной в тот же период, когда он был найден. Их аргумент основан на том, что фразы, описывающие пап до 1590 года, имеют поразительную точность, а после этой даты становятся все более расплывчатыми и допускают различные трактовки.
Тем не менее, в пророчестве есть несколько фраз, которые удивительно точно совпадают с событиями современности.
Так, например, в 1958 году, перед конклавом, на котором был избран Папа Иоанн XXIII, кардинал Спеллман из Нью-Йорка арендовал лодку, загрузил в нее овец и плавал по Тибру. Это символически совпало с девизом будущего папы – "Пастор и навигатор", который встречается в пророчестве.
Одна из фраз – "Gloria Olivae", или "Слава Оливы", – предположительно указывает на папу Бенедикта XVI, занимавшего престол с 2005 года. В этом усматривают связь с орденом Святого Бенедикта.
Некоторые считают, что фраза "Lilium et Rosa" ("Лилия и роза") связана с папой Урбаном VIII (1623-1644), поскольку на его гербе изображены именно эти цветы.
Еще одно высказывание – "De labore Solis" ("От труда Солнца") – связывают с Папой Иоанном Павлом II (Каролем Войтылой), который родился в день солнечного затмения.
Последняя запись о Папе Петре Римлянине гласит, что "последний папа" будет править в эпоху великих потрясений, после которых Рим будет разрушен, а институт папства прекратит существование.
Стоит отметить, что пророчество святого Малахии – не единственный древний текст, предрекающий катастрофические события. Так, некоторые исследователи считают, что Книга Откровения, написанная в конце I века нашей эры, предсказывает не прошлые события, а возможный апокалипсис в будущем. Некоторые теории предполагают, что в ней зашифрованы упоминания о ядерных взрывах, беспилотниках, самолетах и даже роботах.
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