Засекреченная книга Ватикана предсказывает конец света в 2027-м

Древний манускрипт, найденный в архивах Ватикана, возможно, содержит пророчество о дате апокалипсиса. Возраст книги оценивается в 900 лет, и её содержание вызывает у исследователей множество вопросов, сообщает Lada.kz со ссылкой на tsn.ua

Фото: Associated Press

Пророчество о папах приписывают святому Малахии. Оно состоит из ряда латинских фраз, которые, по мнению некоторых исследователей, описывают каждого римского папу, начиная с Целестина II в 1143 году и завершая Франциском.

Всего в этом пророчестве насчитывается 112 кратких высказываний. Их обнаружил монах-бенедиктинец Арнольд Вион в 1595 году, утверждая, что нашел их в архивах Ватикана.

Фото: Daily Mail

В последнем отрывке предсказаний говорится о папе, которого многие ассоциируют с нынешним Франциском, а также упоминаются намеки на его хронические заболевания.

Британская библиотека

"Во времена последних гонений на Святую Римскую Церковь воцарится Петр Римлянин, который будет вести свою паству среди многочисленных бедствий. Затем семихолмный город падет, и грозный Судия будет судить народы. Конец", — так звучит завершающий фрагмент пророчества.

В документальном фильме, вышедшем в 2024 году, высказывается версия, что это предсказание действительно имеет значение. В тексте, который приписывают папе Сиксту V (1585 год), встречается загадочная фраза: "Ось посреди знака". Сикст V занял папский престол через 442 года после первого папы, и если прибавить к этой дате еще 442 года, получится 2027 год.

Несмотря на то что пророчество обнаружили более четырех веков назад, оно вновь привлекло внимание после сообщений о двух респираторных кризисах 88-летнего Папы Франциска. В настоящий момент он уже более двух недель находится в больнице.

Однако скептики полагают, что текст может быть подделкой, созданной в тот же период, когда он был найден. Их аргумент основан на том, что фразы, описывающие пап до 1590 года, имеют поразительную точность, а после этой даты становятся все более расплывчатыми и допускают различные трактовки.

Тем не менее, в пророчестве есть несколько фраз, которые удивительно точно совпадают с событиями современности.

Так, например, в 1958 году, перед конклавом, на котором был избран Папа Иоанн XXIII, кардинал Спеллман из Нью-Йорка арендовал лодку, загрузил в нее овец и плавал по Тибру. Это символически совпало с девизом будущего папы – "Пастор и навигатор", который встречается в пророчестве.

Одна из фраз – "Gloria Olivae", или "Слава Оливы", – предположительно указывает на папу Бенедикта XVI, занимавшего престол с 2005 года. В этом усматривают связь с орденом Святого Бенедикта.

Некоторые считают, что фраза "Lilium et Rosa" ("Лилия и роза") связана с папой Урбаном VIII (1623-1644), поскольку на его гербе изображены именно эти цветы.

Еще одно высказывание – "De labore Solis" ("От труда Солнца") – связывают с Папой Иоанном Павлом II (Каролем Войтылой), который родился в день солнечного затмения.

Последняя запись о Папе Петре Римлянине гласит, что "последний папа" будет править в эпоху великих потрясений, после которых Рим будет разрушен, а институт папства прекратит существование.

Стоит отметить, что пророчество святого Малахии – не единственный древний текст, предрекающий катастрофические события. Так, некоторые исследователи считают, что Книга Откровения, написанная в конце I века нашей эры, предсказывает не прошлые события, а возможный апокалипсис в будущем. Некоторые теории предполагают, что в ней зашифрованы упоминания о ядерных взрывах, беспилотниках, самолетах и даже роботах.