Три дня без смартфона: ученые выяснили, что случится с мозгом человека при таком отказе

Группа немецких ученых провела исследование, чтобы выяснить, как использование смартфонов влияет на человеческий мозг. В эксперименте приняли участие 25 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет, которым предложили отказаться от гаджетов на 72 часа, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.ru

Фото: thesun.co.uk

Разрешалось использовать устройства только для рабочих задач и важного общения с близкими, а остальное время рекомендовалось посвятить оффлайн-активностям. В ходе исследования проводились психологические тесты, а также анализировалось эмоциональное состояние участников и их привычки, связанные с гаджетами, с помощью специальных опросников.

До и после отказа от смартфонов ученые измеряли активность мозга добровольцев с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Результаты показали изменения в областях мозга, отвечающих за систему вознаграждения и формирование влечений.

Эти изменения напомнили специалистам процессы, характерные для мозга людей, употребляющих алкоголь или психотропные вещества. Исследователи пришли к выводу, что зависимость от гаджетов имеет схожие механизмы. Соответствующие выводы опубликованы на портале sciencedirect.com.

Отказ от смартфонов способствовал повышению уровня дофамина и серотонина в организме, что положительно сказалось на настроении участников. На основании этого ученые рекомендуют ограничить использование телефонов и планшетов в развлекательных целях.