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05.03.2025, 18:11

США перестали делиться разведданными с Украиной

Новости Мира 0 581

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил временную приостановку передачи разведданных Киеву, сообщает журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрич, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

"Пауза на военном фронте, на фронте разведки <...> (направлена на то, чтобы. — Прим. ред.) добиться ответственности от всех за установление мира", — заявил он.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Вашингтон запретил Лондону передавать Украине информацию американской разведки после того, как США приостановили военную помощь Киеву.

Телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома, сообщил, что поставки в Украину остановлены до тех пор, пока Дональд Трамп не убедится, что Киев готов к мирным переговорам.

Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув, который использовался для отправки вооружения и гуманитарной помощи Украине.

В пятницу, 28 февраля, Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу, на которой планировалось подписать соглашение о редкоземельных металлах. Однако переговоры переросли в спор. По данным Fox News, американский лидер потребовал от главы Украины покинуть Белый дом, что привело к срыву сделки.

Трамп заявил, что Зеленский не продемонстрировал готовность к мирному урегулированию и проявил неуважение к США.

В Кремле отметили, что поведение Зеленского на встрече еще раз подтвердило позицию президента России Владимира Путина: Москва открыта к урегулированию конфликта, но Киев не проявляет встречной готовности.

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