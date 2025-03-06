Мощная вспышка произошла на Солнце

На Солнце зафиксирована вспышка класса M, продолжавшаяся около 10 минут. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), сообщает Lada.kz

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«5 марта в 14:50 мск в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4016 (S25E43) зарегистрирована вспышка M1.7, продолжительность которой составила 9 минут», — говорится в официальном сообщении.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения и делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный уровень A0.0 соответствует излучению на орбите Земли, а с переходом к следующему классу мощность возрастает в 10 раз. Такие вспышки нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая нашей планеты, могут вызывать магнитные бури.

Ранее россиян предупредили о возможных негативных последствиях магнитных бурь. По словам фельдшера Натальи Балан, во время этого явления у людей чаще всего возникают головные боли, головокружение, слабость и шум в ушах. Также могут наблюдаться нарушения сна, изменения циркадных ритмов и перепады настроения.