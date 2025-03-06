В Британии за хранение фото мусульманки без хиджаба грозит уголовное наказание

Британские парламентарии разрабатывают поправки к законодательству, согласно которым хранение и распространение фотографий мусульманки без хиджаба будет считаться уголовным преступлением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz

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Комитет Палаты общин по делам женщин и равноправию подчеркнул, что снимки мусульманки без платка, сделанные без ее согласия, следует рассматривать как несогласованные интимные изображения. По мнению депутатов, такие фотографии необходимо приравнивать к изображениям сексуального насилия над детьми, за хранение которых предусмотрены длительные тюремные сроки.

В случае одобрения предложенных изменений министрами, новые поправки могут вступить в силу уже к концу текущего года.

В комитете отметили, что действующее законодательство определяет интимное изображение как снимок, на котором человек полностью или частично обнажен, совершает половой акт или пользуется туалетом.

Однако парламентарии пришли к выводу, что неправомерное использование подобных изображений не всегда связано исключительно с сексуальным контентом.

“Например, в некоторых культурах, странах или религиях публикация фотографии человека без религиозной одежды или обнимающего другого человека может иметь катастрофические последствия для жертвы”, – считают депутаты.

Министр юстиции Алекс Дэвис-Джонс напомнила, что в ноябре прошлого года Юридическая комиссия, консультирующая правительство по правовым вопросам, уже рассматривала этот вопрос. Тогда было принято решение не вносить подобные изменения, поскольку: