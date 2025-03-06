18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496.71
531.33
5.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.03.2025, 07:22

В Британии за хранение фото мусульманки без хиджаба грозит уголовное наказание

Новости Мира 0 612

Британские парламентарии разрабатывают поправки к законодательству, согласно которым хранение и распространение фотографий мусульманки без хиджаба будет считаться уголовным преступлением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz

Фото: freepik
Фото: freepik

Комитет Палаты общин по делам женщин и равноправию подчеркнул, что снимки мусульманки без платка, сделанные без ее согласия, следует рассматривать как несогласованные интимные изображения. По мнению депутатов, такие фотографии необходимо приравнивать к изображениям сексуального насилия над детьми, за хранение которых предусмотрены длительные тюремные сроки.

В случае одобрения предложенных изменений министрами, новые поправки могут вступить в силу уже к концу текущего года.

В комитете отметили, что действующее законодательство определяет интимное изображение как снимок, на котором человек полностью или частично обнажен, совершает половой акт или пользуется туалетом.

Однако парламентарии пришли к выводу, что неправомерное использование подобных изображений не всегда связано исключительно с сексуальным контентом.

“Например, в некоторых культурах, странах или религиях публикация фотографии человека без религиозной одежды или обнимающего другого человека может иметь катастрофические последствия для жертвы”, – считают депутаты.

Министр юстиции Алекс Дэвис-Джонс напомнила, что в ноябре прошлого года Юридическая комиссия, консультирующая правительство по правовым вопросам, уже рассматривала этот вопрос. Тогда было принято решение не вносить подобные изменения, поскольку:

“Будет невозможно разработать определение, которое устроит всех, и что, следовательно, это может привести к чрезмерной криминализации”.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...