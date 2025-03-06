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06.03.2025, 08:10

«Каждый третий без зубов»: тревел-блогер из России о южных штатах США

Новости Мира 0 696

Российский тревел-блогер посетил южные штаты США и выразил свое впечатление о местных жителях, отметив: «каждый третий без зубов». Об этом он рассказал в своем личном блоге на платформе «Дзен», сообщает Lada.kz

Фото: James Kirkikis / Shutterstock / Fotodom
Фото: James Kirkikis / Shutterstock / Fotodom

«Конечно, мне стало интересно, почему местные совсем не следят за зубами. Сразу возникает предположение, что стоматологические услуги для них слишком дороги, — написал автор публикации. — Однако даже при полном отсутствии посещений врача зубы не станут разрушаться у каждого второго, если просто ухаживать за ними. Дело в другом».

Жительница Миссисипи Маргарет поделилась с россиянином мнением о том, что проблема действительно носит глобальный характер и уходит корнями в прошлые века. Одной из главных причин она назвала особенности рациона местного населения.

По ее словам, жители юга лидируют по потреблению газированных напитков, содержащих кислоты, разрушающие зубную эмаль. «Местную кухню смело можно назвать высокоуглеводной, пять-семь ложек сахара в чай — легко, — продолжил блогер. — Банка арахисовой пасты за завтраком на семью — запросто».

Соотечественник также отметил, что ситуацию усугубляют вредные привычки, включая курение. «Около 60 процентов жителей — курящие, из них половина употребляет жевательный табак, — пояснил он. — Представляете, какой это удар по здоровью десен и зубов?»

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