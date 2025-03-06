На родине Зеленского взлетела на воздух гостиница с иностранными наёмниками

В Сети появились кадры удара "Искандером" по отелю с иностранными наемниками ВСУ в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, публикует Telegram-канал "Военный осведомитель", передает Lada.kz

Кадр из YouTube

Русские военные поразили место базирования иностранных наемников в Кривом Роге в Днепропетровской области. Сообщение об этом с подтверждающими кадрами опубликовали военкоры Русской весны.

В результате удара были ликвидированы офицеры командного состава ВСУ и иностранные советники, а также выведен из строя автотранспорт, использовавшийся для передвижения командного состава.

Канал "Военный осведомитель" уточняет, что удар был нанесен "Искандером" по объекту, которые ВСУ неоднократно использовали в качестве пунктов дислокации военнослужащих. Глава украинского совета криворожской обороны Вилкул сообщил о 2 погибших и 28 раненых в результате удара по отелю Центральный.

На опубликованных кадрах запечатлен горящий после прямого попадания объект инфраструктуры.