Как сэкономить на бензине без вреда для авто: способ, о котором молчат СТО

Хотите тратить меньше топлива? Начните с контроля давления в шинах. Если оно ниже нормы, колесо сильнее прилегает к дороге, увеличивая сопротивление. Представьте, что бежите по песку в тяжелых ботинках — двигаться сложнее и энергозатратнее. То же самое происходит с машиной: мотор работает с перегрузкой и расходует больше бензина, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

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Но и слишком высокое давление — не выход. Перекачанные шины ухудшают сцепление с дорогой, что делает управление менее безопасным, хоть и немного снижает расход топлива.

Оптимальный вариант — придерживаться рекомендаций производителя. Найти нужные цифры можно в инструкции, на стикере в дверном проёме или на лючке бензобака. В среднем для легковых авто норма составляет 2–2,5 атмосферы.

Чтобы сохранить топливную экономичность, проверяйте давление каждые две недели и перед дальними поездками. Манометр стоит недорого, а процедура займет всего минуту. Особенно это важно в холодное время года: зимой давление падает на 0,2–0,3 атмосферы, а летом, наоборот, увеличивается.

Но снижение расхода — не единственная выгода. Недокачанные шины быстрее изнашиваются по краям, а перекачанные — по центру. В обоих случаях вам придется чаще менять резину, что ударит по кошельку. Кроме того, мягкие колёса ухудшают управляемость, а слишком жёсткие делают подвеску жёстче.

Есть и другие нюансы. Например, если загрузили багажник, увеличьте давление в задних колёсах на 0,2 атмосферы. Долгая поездка по трассе? Немного подкачайте шины в пределах нормы — это уменьшит сопротивление качению.

Не стоит экономить на качестве резины: дешёвые покрышки с высоким трением сводят на нет все старания.

Что ещё влияет на расход топлива? Стиль вождения. Плавные разгоны и торможения снижают потребление топлива на 20%. А если вы уже следите за давлением в шинах, эффект будет ещё сильнее.

Дополнительные советы:

Избавьтесь от лишнего груза в багажнике: 50 кг добавляют 1–2% к расходу.

На скорости выше 60 км/ч держите окна закрытыми. Открытые стекла увеличивают сопротивление воздуха и заставляют двигатель работать интенсивнее. В таком случае кондиционер окажется более экономичным.

Не ждите мгновенного результата — снижение расхода станет заметным через пару недель. Главное, что этот метод безопасен и точно не повредит автомобилю. Всё, что нужно — манометр и пять минут в месяц.