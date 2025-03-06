Смерть ходит по пятам: врачи выдали Эммануилу Виторгану очень жесткие рекомендации

После недавнего ухудшения самочувствия врачи настоятельно рекомендовали актеру строго соблюдать режим и регулярно принимать назначенные препараты. Виторгана предупредили, что риск инфаркта или инсульта остается высоким, особенно если он проигнорирует медицинские предписания, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.ru

Фото: ТГ-канал 360

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что актеру стало плохо прямо во время репетиции. У него возникли проблемы с сердцем, из-за чего была вызвана скорая помощь. Медики оперативно стабилизировали состояние Эммануила.

Однако его супруга, комментируя ситуацию, опровергла слухи о серьезных проблемах со здоровьем. По ее словам, 85-летний Виторган чувствует себя хорошо и продолжает активно работать.

Тем не менее, по данным ТГ-канала Mash, актер действительно обращался за медицинской помощью. После обследования специалисты выявили у него повышенный риск инсульта, инфаркта и тромбоэмболии. Виторгану назначили пожизненный прием ряда лекарственных препаратов.

Кроме того, врачи рекомендовали ему отказаться от жирной пищи, алкоголя и курения, чтобы снизить нагрузку на поджелудочную железу и печень. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к опасным последствиям.

Справка: Администрация культурного центра на Остоженке, которым руководит Виторган, не стала комментировать информацию о случившемся, сославшись на конфиденциальность.