Звезда «Мэри Поппинс, до свидания» перенесла клиническую смерть из-за алкоголизма

Актриса Наталья Андрейченко, ставшая знаменитой благодаря роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», поделилась воспоминаниями о пережитом опыте клинической смерти. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят», сообщает Lada.kz

Фото: woman.ru

В 80-е годы Андрейченко боролась с алкогольной зависимостью и сама решила обратиться за медицинской помощью. Вместе с отцом она пришла в небольшую московскую квартиру, где трое врачей за 150 долларов провели процедуру с применением неизвестного препарата. По словам актрисы, после введения вещества ей стало трудно дышать, и она почувствовала, как душа покидает тело.