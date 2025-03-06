Звезда «Мэри Поппинс, до свидания» перенесла клиническую смерть из-за алкоголизма

Актриса Наталья Андрейченко, ставшая знаменитой благодаря роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», поделилась воспоминаниями о пережитом опыте клинической смерти. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят», сообщает Lada.kz
В 80-е годы Андрейченко боролась с алкогольной зависимостью и сама решила обратиться за медицинской помощью. Вместе с отцом она пришла в небольшую московскую квартиру, где трое врачей за 150 долларов провели процедуру с применением неизвестного препарата. По словам актрисы, после введения вещества ей стало трудно дышать, и она почувствовала, как душа покидает тело.
«В один миг я оказалась одновременно и в Нью-Йорке, и в Париже... Я видела события, происходящие в других галактиках. (...) Но при этом я совершенно утратила способность управлять своим физическим телом», — вспоминает Андрейченко. Врачам удалось вернуть актрису к жизни. Наталья призналась, что данный случай кардинально изменил её восприятие мира и оказал существенное влияние на дальнейшую судьбу.
Комментарии0 комментарий(ев)