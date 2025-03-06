Вор проглотил бриллиантовые серьги стоимостью 769 тысяч долларов

Во Флориде мужчина проглотил украденные серьги из ювелирного магазина, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz

Фото: Orlando Police Department Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/6262771/

32-летний Джейтан Лоуренс Гилдер представился игроком баскетбольной команды "Орландо Мэджик" и похитил два набора сережек из бутика Tiffany & Co. на сумму 769 тысяч долларов (примерно 377 млн тенге).

Его задержали вскоре после побега, но при обыске украшения так и не нашли. Разгадка появилась уже в тюрьме, когда Гилдер неожиданно спросил охранников, собираются ли ему предъявить обвинения за то, что находится у него в желудке.

После сканирования выяснилось, что в его пищеварительном тракте действительно есть посторонние предметы. Однако пока остается неясным, являются ли они теми самыми украденными сережками.