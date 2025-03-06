Лимон всемогущий: врач рассказал, о чём сигнализирует тяга к кислому

Потребность съесть кислое может свидетельствовать об определённых проблемах со здоровьем, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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Желание съесть что-то кислое может сигнализировать о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Об этом рассказал врач-эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, такая тяга может быть связана с пониженной кислотностью желудочного сока. Организм, стремясь компенсировать этот дефицит, через кислую пищу стимулирует клетки желудка к выработке большего количества соляной кислоты.

Кроме того, потребность в кислых продуктах может возникать при дефиците нутриентов, витаминов и антиоксидантов. В интервью «АиФ» врач отметил, что кишечная микрофлора также влияет на пищевые предпочтения человека, подталкивая его к употреблению определённых продуктов для собственного роста и развития.

Антон Поляков также отметил, что тяга к солёному может быть связана с хроническим стрессом. При длительном состоянии тревожности функции надпочечников, отвечающих за адаптацию к стрессу, истощаются.

«Натрий, содержащийся в соли, помогает активировать работу надпочечников, повышая выработку гормонов, необходимых для адаптации к стрессу», — пояснил врач.

Дополнительно тяга к солёному может усиливаться у людей, активно занимающихся спортом, испытывающих повышенное потоотделение, употребляющих дистиллированную воду или принимающих мочегонные препараты.