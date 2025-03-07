Афера по-бакински: как трое друзей обвели лизинговую компанию вокруг пальца

В Баку трое друзей провернули смелую аферу против лизинговой компании, оформив кредит на крупную сумму с использованием поддельных документов. Они представили в компанию Mercedes G-63, который на самом деле был сгоревшим и непригодным для эксплуатации, и получили за него кредит в размере 53 тысячи манатов, сообщает Lada.kz

Фото: oxu.az

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на musavat.com, в схеме участвовали Орхан, Узеир и Фаиг, занимающиеся перепродажей автомобилей. По заранее спланированному сценарию, они приобрели по низкой цене частично сгоревший Mercedes Gelandewagen, а затем арендовали в Hollywood-Cars аналогичный автомобиль на 10 дней.

Подменив номера на сгоревшей машине и стерев номер двигателя, мошенники изготовили поддельные документы и оформили транспортное средство на имя Фаига. После этого в лизинговой компании они получили кредит, оставив автомобиль в качестве залога. Компания выдала Фаигу доверенность на управление машиной, а также установила на нее GPS-трекер. Однако, вернув арендованную машину в Hollywood-Cars, друзья сняли установленное устройство слежения и восстановили прежние номера. Вскоре лизинговая компания обнаружила исчезновение автомобиля, что привело к разоблачению аферы.

После раскрытия схемы Фаиг скрылся в России, а Орхан и Узеир были задержаны и привлечены к ответственности по статье о мошенничестве. Однако, возместив причиненный ущерб, они получили условные сроки.

Фаиг был найден спустя длительное время и предстал перед судом в Баку. Он не признал своей вины, заявив, что вся операция была организована Орханом и Узеирам, а его участие ограничивалось лишь оформлением автомобиля на свое имя, за что он получил 2 тысячи манатов. Также он рассказал, что перед визитом в лизинговую компанию ему выдали новую обувь и дорогой телефон, чтобы он выглядел более убедительно.

Суд, принимая во внимание возмещение ущерба, также назначил Фаигу условное наказание.