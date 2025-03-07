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07.03.2025, 07:29

Простой препарат показал неожиданный эффект против рака легких

Новости Мира 0 1 528

Аспирин продемонстрировал неожиданный противоопухолевый эффект, уменьшая количество метастазов в легких у мышей. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, препарат активизирует иммунную систему, способствуя работе T-лимфоцитов в уничтожении злокачественных клеток, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Эксперименты на грызунах показали, что аспирин подавляет синтез тромбоксана A2 — вещества, которое ослабляет активность T-лимфоцитов. Благодаря этому иммунные клетки более эффективно выявляют и ликвидируют опухоли. В группе, получавшей аспирин, метастазы в легких встречались реже по сравнению с контрольными животными.

Ученые выяснили, что данный эффект напрямую связан с работой иммунной системы. Отключение гена ARHGEF1, регулирующего передачу сигналов в T-клетках, давало схожие результаты — лимфоциты становились активнее, а уничтожение опухолевых клеток ускорялось.

Исследователи предполагают, что аспирин может усилить эффективность иммунотерапии при онкологических заболеваниях. Следующим шагом станут клинические испытания, которые помогут проверить эти выводы на людях.

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