«Прекратите огонь. Немедленно». США выдвинут новые требования к Украине

После скандального визита Владимира Зеленского в Белый дом президент США Дональд Трамп намерен настаивать на скорейшем подписании соглашения о добыче полезных ископаемых Украины, сообщает Bloomberg. Однако теперь к ранее предложенным условиям добавилось требование о немедленном прекращении огня в конфликте с Россией. Переговоры между Вашингтоном и Киевом по этому вопросу уже ведутся, и делегации двух стран могут встретиться в Саудовской Аравии. Ожидается, что на следующей неделе туда прибудет и сам Зеленский, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, президент Трамп хочет увязать предлагаемую сделку между США и Украиной с требованием к Киеву немедленно прекратить огонь в конфликте с Россией.

Эти дополнительные условия являются основной причиной, по которой соглашение об экономическом сотрудничестве США и Украины до сих пор не подписано, отмечает издание.

При этом и Трамп, и Зеленский публично дали понять, что, несмотря на разногласия и срыв подписания сделки в Овальном кабинете, они готовы вернуться к переговорам.

По данным Bloomberg, «сдвиг в переговорах» может произойти «в ближайшие дни»: делегации украинских и американских чиновников должны встретиться в Саудовской Аравии.

Издание Axios также сообщает, что предстоящая встреча в Эр-Рияде была согласована в ходе телефонного разговора между помощником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Подтверждение этой встречи 6 марта дал и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По его словам, переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии будут посвящены обсуждению соглашения по урегулированию конфликта и перемирию.

Axios уточняет, что в состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Украинскую сторону на переговорах возглавит глава офиса президента Андрей Ермак, однако другие участники пока не названы.

Рассматривая возможность прекращения огня, Bloomberg указывает, что «для прекращения боевых действий необходимо согласие как России, так и Украины». Однако в публичном пространстве пока нет признаков того, что Вашингтон оказывает давление на Москву в этом направлении.

Кризис в отношениях

Отношения между Украиной и США переживают серьезный кризис и требуют пересмотра, заявили 5 марта помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Основным поводом для этого стала публичная ссора, произошедшая 28 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Зеленского обвинили в неуважении к Соединенным Штатам, после чего его выпроводили из Белого дома, а подписание согласованного ранее соглашения о доступе США к украинским полезным ископаемым было сорвано.

После этого Вашингтон предпринял ряд шагов, направленных на то, чтобы подтолкнуть Киев к принятию американских условий сделки и поддержке мирных инициатив Трампа. Так, 4 марта США приостановили все военные поставки Украине, а 5 марта Киев перестал получать разведданные от Вашингтона, необходимые для ведения боевых действий.

6 марта агентство Reuters сообщило, что США намерены в апреле отозвать право на временное проживание у 240 тысяч украинских беженцев, что может привести к их депортации. Однако официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт почти сразу опровергла эту информацию, назвав ее «фейком» и заявив, что «на данный момент никакого решения не принято».