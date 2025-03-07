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07.03.2025, 08:50

Использование популярного канцелярского предмета связали с головными болями и тошнотой

Новости Мира 0 674

Доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предупредил о возможных рисках для здоровья, связанных с использованием некачественных канцелярских маркеров. В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказал, что подобные изделия могут спровоцировать головные боли, тошноту и другие признаки отравления, передает Lada.kz

Фото: Nik Shuliahin / Unsplash
Фото: Nik Shuliahin / Unsplash

По его словам, в составе чернил низкокачественных маркеров могут присутствовать вредные химические соединения, такие как толуол, ксилол и бензол. Эти вещества относятся к группе ароматических углеводородов и известны своей токсичностью. Их воздействие на организм может привести к головокружению, тошноте и другим неприятным симптомам.

Длительное воздействие этих веществ может привести к повреждению нервной системы, печени и почек. Кроме того, летучие органические соединения могут накапливаться в воздухе закрытых помещений и вызывать раздражение дыхательных путей, аллергические реакции и ухудшают общее самочувствие. Андрей Дорохов, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

Специалист отметил, что при выборе маркеров важно обращать внимание на отсутствие резкого запаха. По словам Дорохова, качественные изделия не должны источать сильный химический аромат, так как это может указывать на наличие вредных растворителей. Кроме того, в беседе с «Лентой.ру» он порекомендовал проверять наличие сертификатов безопасности, подтверждающих, что продукция прошла необходимые испытания и соответствует установленным стандартам.

«Лучше отдавать предпочтение маркерам с водорастворимыми чернилами — они менее токсичны и безопасны для окружающей среды. Добросовестные производители всегда предоставляют полную информацию о составе, условиях хранения и мерах предосторожности. Отсутствие таких данных может свидетельствовать о низком качестве товара», — подчеркнул Дорохов.

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