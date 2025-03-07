Использование популярного канцелярского предмета связали с головными болями и тошнотой

Доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предупредил о возможных рисках для здоровья, связанных с использованием некачественных канцелярских маркеров. В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказал, что подобные изделия могут спровоцировать головные боли, тошноту и другие признаки отравления, передает Lada.kz

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По его словам, в составе чернил низкокачественных маркеров могут присутствовать вредные химические соединения, такие как толуол, ксилол и бензол. Эти вещества относятся к группе ароматических углеводородов и известны своей токсичностью. Их воздействие на организм может привести к головокружению, тошноте и другим неприятным симптомам.

Длительное воздействие этих веществ может привести к повреждению нервной системы, печени и почек. Кроме того, летучие органические соединения могут накапливаться в воздухе закрытых помещений и вызывать раздражение дыхательных путей, аллергические реакции и ухудшают общее самочувствие. Андрей Дорохов, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА