«Враг» тестостерона: какие продукты снижают уровень главного мужского гормона

Когда в организме мужчины снижается уровень тестостерона, это запускает нежелательные процессы. Начинается уменьшение мышечной массы, возникают проблемы со здоровьем и нарушается интимная жизнь, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: кадр из фильма "Остров проклятых" (18+)

Основными причинами дефицита тестостерона являются недостаточная выработка гормона или чрезмерное влияние ароматазы. В последние годы эта проблема все чаще затрагивает молодых мужчин.

Специалисты Московского областного центра андрологии и урологии отмечают, что нередко причиной снижения тестостерона становится повышенная активность фермента ароматазы. Этот фермент способствует увеличению уровня эстрогена, тем самым подавляя мужской гормон.

Однако организм мужчины не может полностью обходиться без ароматазы и эстрогена. В умеренных количествах они необходимы для стабилизации нервной системы, а также поддержания здоровья костей и хрящей.

Избыточная активность ароматазы может быть связана с генетическими особенностями или рационом питания. Ее уровень повышается при частом употреблении продуктов, содержащих сою, солодку и хмель. Особенно негативно сказывается на мужском гормональном фоне чрезмерное увлечение пивом, что может привести к снижению тестостерона, сообщает russian7.ru.