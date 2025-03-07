Три ловушки при покупке подержанной машины: что скрывают продавцы

Вы стоите перед выбором подержанного авто и уже видите себя за рулем мечты. Не торопитесь, продавцы знают сотни способов скрыть правду, и даже опытный глаз может не заметить подвох, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: kolesa.kz

Как распознать скрученный пробег и скрытые дефекты автомобиля

Допустим, вам показывают одометр с пробегом 60 тысяч км за пять лет. На первый взгляд все логично – машиной пользовались мало.

Но обратите внимание на детали. Загляните под педаль газа: если резиновая накладка стерта до металла, а коврик водительского места изношен до дыр, реальный пробег скорее всего превышает 200 тысяч.

Еще один распространенный метод – сброс пробега через диагностический разъем. Некоторые умельцы делают это так искусно, что даже компьютерная проверка не обнаружит подмены.

Что делать? Проверяйте историю техобслуживания через официальные сервисы. Если в последние годы записей не было, а перед продажей внезапно появились «свежие» отметки – это серьезный повод для сомнений.

Проверяем кузов на аварии

Продавец уверяет, что машина не была в ДТП? Не спешите верить.

Возьмите обычный магнит и проведите им по стойкам крыши, порогам и колесным аркам. Если в каком-то месте он не прилипает – под слоем краски может скрываться шпаклевка.

Далее откройте капот и осмотрите винты на креплении крыльев. Если краска на них повреждена или видны следы откручивания – скорее всего, детали снимались после аварии.

Еще один важный момент – багажник. Поднимите обивку и осмотрите металл вокруг ниши запасного колеса. Поверхность должна быть ровной. Если заметны волны или следы сварки – машина пережила серьезное ДТП.

Проверить лакокрасочное покрытие поможет фонарик: посветите под углом на кузов. Если на крыше или дверях видны мутные пятна – эти элементы перекрашивались.

Двигатель: скрытые проблемы

Один из самых серьезных рисков – состояние мотора. Фраза «только замена прокладки ГБЦ» может скрывать последствия перегрева и деформацию головки блока цилиндров.

Запустите двигатель и прислушайтесь. Если на холодную слышны стуки – возможен износ шатунных вкладышей.

Резко нажмите на газ и обратите внимание на выхлоп. Синий дым сигнализирует о расходе масла, что говорит об изношенных поршневых кольцах или маслосъемных колпачках.

Белый густой дым может указывать на проблемы с антифризом. Если его уровень снижается, вероятна трещина в блоке цилиндров.

Не верьте словам «масло не расходует». Оставьте машину на холостых 10 минут, затем резко нажмите на газ до отсечки. Если из выхлопной трубы вылетают капли масла – двигатель доживает последние километры.