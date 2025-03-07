Раскрыты тревожные признаки пивного алкоголизма

Психиатр и нарколог Руслан Исаев назвал тревожные признаки, которые могут свидетельствовать о начале пивного алкоголизма, сообщает Lada.kz со ссылкой на aif.ru.

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По словам специалиста, на первой стадии зависимости употребление пива превращается в обязательный ритуал, необходимый для расслабления. Еще одним настораживающим сигналом может быть появление раздражительности, тревожности и проблем со сном при попытке отказаться от напитка хотя бы на неделю.

Кроме того, Исаев отметил, что поводом для беспокойства является и снижение эффекта от привычного количества пива. В результате человек увеличивает объемы потребляемого алкоголя или переходит на более крепкие напитки.