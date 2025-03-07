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07.03.2025, 14:07

В РФ ввели новый запрет на регистрацию автомобилей

Новости Мира 0 1 128

С 1 марта в России вступили в силу обновленные правила регистрации автомобилей. Одним из ключевых изменений стало обязательное предъявление квитанции об уплате утилизационного сбора, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: reuters.com
Фото: reuters.com

Согласно новым требованиям, без подтверждения оплаты этого сбора поставить авто на учет или переоформить его на нового владельца не удастся. Несвоевременное внесение платежа также может усложнить процесс регистрации.

Как сообщает «Царьград» со ссылкой на МВД РФ, пока что правило касается только автомобилей, ввезенных в страну физическими лицами. Однако в дальнейшем оно может распространиться и на другие категории автовладельцев.

Напомним, что утилизационный сбор был проиндексирован в октябре 2024 года. Теперь повышенный налог обязаны оплачивать как физические, так и юридические лица при продаже автомобиля в течение года после его покупки.

Данная мера направлена на борьбу с «серыми схемами» ввоза автомобилей из-за рубежа. Эксперты предупреждают, что это нововведение может привести к росту цен на отдельные категории автомобилей минимум на 25%.

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