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07.03.2025, 18:19

Тюремные поделки Михаила Ефремова резко выросли в спросе

Новости Мира 0 977

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии, занимается изготовлением изделий из дерева – нард, икон и крестов. После появления новостей о его возможном условно-досрочном освобождении (УДО) спрос на его работы заметно вырос, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Фото: t.me/breakingmash/
Фото: t.me/breakingmash/

Чтобы увеличить продажи, артист оставляет свой автограф на поделках. Стоимость таких изделий варьируется от 5 до 20 тысяч рублей. По словам одного из бывших заключенных, недавно освободившегося из той же колонии, где содержится Ефремов, в производстве задействованы несколько осужденных. Сам актер в основном занимается росписью и финальной отделкой.

Заседание по вопросу его УДО пройдет 24 марта в Алексеевском суде Белгородской области. Напомним, что Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб.

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