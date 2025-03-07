Тюремные поделки Михаила Ефремова резко выросли в спросе

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии, занимается изготовлением изделий из дерева – нард, икон и крестов. После появления новостей о его возможном условно-досрочном освобождении (УДО) спрос на его работы заметно вырос, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Фото: t.me/breakingmash/

Чтобы увеличить продажи, артист оставляет свой автограф на поделках. Стоимость таких изделий варьируется от 5 до 20 тысяч рублей. По словам одного из бывших заключенных, недавно освободившегося из той же колонии, где содержится Ефремов, в производстве задействованы несколько осужденных. Сам актер в основном занимается росписью и финальной отделкой.

Заседание по вопросу его УДО пройдет 24 марта в Алексеевском суде Белгородской области. Напомним, что Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб.