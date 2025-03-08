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08.03.2025, 09:41

В США арестовали террориста, связанного с терактом в московском «Крокусе»

Новости Мира 0 395

Министерство юстиции США сообщило о задержании Мохаммада Шарифуллы, члена террористической организации ИГИЛ-Хорасан, который причастен к теракту в Кабуле в 2021 году, унесшему жизни 183 человек. Обвиняемый также дал показания о своем участии в организации нападения в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Шарифулле грозит пожизненное заключение, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: x.com/FBIDirectorKash
Фото: x.com/FBIDirectorKash

Министерство юстиции США опубликовало отчет о задержании и предъявлении обвинений Мохаммаду Шарифулле, члену террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ-Хорасан), также известному как «Джафар». Мужчине инкриминируется участие в организации теракта в Кабуле в 2021 году, когда в результате атаки смертника погибли 183 человека, включая 13 американских военнослужащих. Как заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди, Шарифулла несет ответственность за жестокое убийство этих 13 героических военных, которые охраняли КПП Abbey Gate Кабульского аэропорта, участвуя в эвакуации граждан США и Афганистана.

Теракт произошел 26 августа 2021 года, когда смертник привел в действие взрывное устройство возле КПП, в результате чего, кроме американцев, погибли 170 афганцев. В ходе следствия Шарифулла также дал показания, что имел отношение к нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве. На допросах ФБР он признался, что от имени ИГИЛ давал инструкции боевикам по использованию автоматов Калашникова и другого оружия. Он также опознал двоих из четырех арестованных боевиков, которым ранее давал такие указания.

Шарифуллу доставили в США, где ему предстоит суд в Вирджинии. В случае признания виновным, ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.

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