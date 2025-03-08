Ругательства могут снизить боль и повысить физическую силу

Использование ругательств помогает человеку легче переносить боль и может даже повысить физическую силу. К такому выводу пришли ученые, изучившие влияние нецензурных выражений на организм. Специалисты также предполагают, что этот эффект можно использовать в медицинской практике, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Исследователи установили, что в моменты эмоционального напряжения в мозге активируются те же зоны, которые отвечают за восприятие физической боли. В связи с этим бранные слова могут служить своеобразным механизмом снижения болевых ощущений, а также смягчать психологические переживания, такие как чувство социальной изоляции или отторжения. Об этом рассказала Олли Робертсон, специалистка в области психологии из Оксфордского университета.

Профессор физиотерапии Ник Вашмут изучает возможность применения ругательств в клинической практике. Он исследует, какие факторы – возраст, культурные особенности, частота употребления бранных слов – влияют на их эффективность в качестве метода обезболивания. По словам Вашмута, требуется более глубокий анализ этих факторов, чтобы определить, можно ли использовать ругательства в медицинских целях.

Помимо влияния на болевой порог, ученые выявили, что употребление нецензурных слов может оказывать положительное воздействие и при физических нагрузках. Исследования показывают, что люди, использующие ругательства в напряженных ситуациях, способны лучше справляться с физическими испытаниями.