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08.03.2025, 12:40

Влияние кофеина на тренировки: новые данные японских ученых

Новости Мира 0 276

Исследование специалистов из Университета Рицумэйкан (Япония) показало, что кофеин не оказывает значительного влияния на производительность во время интервальных тренировок. Кроме того, употребление данного вещества не способствует снижению мышечной боли после интенсивных нагрузок. Эти выводы ставят под сомнение ранее установленные представления о положительном влиянии кофеина на спортивные показатели, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Японские ученые провели эксперимент, чтобы определить, может ли кофеин повысить эффективность тренировок. В исследовании приняли участие 16 молодых мужчин с высоким уровнем физической подготовки. Испытуемые были разделены на две группы: одна за час до начала интервальной спринтерской тренировки приняла таблетки с кофеином в дозировке 6 миллиграммов на килограмм массы тела, вторая – плацебо.

Результаты показали, что употребление кофеина не повлияло на пиковую и среднюю мощность при выполнении упражнений. Также не было зафиксировано изменений в работе квадрицепсов – мышц, ответственных за разгибание ног и координацию движений тазобедренного и коленного суставов во время бега.

Дополнительный анализ выявил, что кофеин не снижает уровень боли в мышцах, возникающей после тренировок из-за накопления лактата – побочного продукта клеточного метаболизма.

Исследователи отметили, что полученные данные расходятся с результатами более ранних научных работ, которые указывали на положительное влияние кофеина на спортивную выносливость. По мнению специалистов, эффект данного вещества может проявляться при изменении режима отдыха или других факторов тренировочного процесса.

Ранее научные исследования указывали на способность кофеина снижать ощущение усталости и мышечной боли, что позволяло спортсменам дольше выдерживать физические нагрузки. Благодаря этим свойствам кофеин широко применяется в спортивных добавках и болеутоляющих препаратах, доступных в аптеках без рецепта. Он также является одним из ключевых компонентов предтренировочных комплексов, которые способствуют повышению энергии, концентрации и выносливости.

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