В России предложили сократить число магазинов, продающих алкоголь

В Государственной думе предложили сократить количество точек продажи алкоголя, чтобы повысить среднюю продолжительность жизни населения. Депутат Сергей Леонов отметил, что употребление спиртного напрямую влияет на этот показатель. Введение подобных ограничений, по его мнению, может снизить количество связанных с алкоголем происшествий и заболеваний, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.ру .

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Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью Ленте.ру заявил о необходимости сокращения количества алкогольных магазинов в России. В интервью СМИ он подчеркнул, что чрезмерное потребление спиртных напитков отрицательно сказывается на продолжительности жизни, а уменьшение доступности алкоголя может способствовать улучшению этого показателя.

Леонов напомнил, что российские регионы уже обладают полномочиями для самостоятельного регулирования торговли спиртосодержащей продукцией. Однако, по его словам, в некоторых субъектах вводить дополнительные ограничения не требуется. Он также отметил, что в прошлом алкоголь продавался круглосуточно во всех магазинах страны, но затем были введены запреты на ночную продажу. В результате таких мер стало меньше происшествий и заболеваний, связанных с употреблением спиртного.

Кроме того, парламентарий указал на проблему высокой концентрации магазинов, торгующих алкоголем, в жилых районах. По его словам, в некоторых регионах практически в каждом многоквартирном доме можно найти алкогольную торговую точку и аптеку. Леонов считает, что число подобных магазинов должно быть ограничено, что, в свою очередь, поможет бороться с негативными последствиями злоупотребления алкоголем.