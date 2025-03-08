Евгений Петросян госпитализирован в Москве с кровотечением

Российский юморист Евгений Петросян был экстренно госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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По данным Рен-ТВ, в Москве госпитализирован известный российский артист Евгений Петросян. Как сообщают источники, 8 марта 2025 года 79-летнего юмориста доставили в медицинское учреждение с желудочно-кишечным кровотечением. Врачи поместили его в реанимацию, и его состояние оценивается как тяжелое.

Супруга и концертный директор артиста, 35-летняя Татьяна Брухунова, отказалась от комментариев журналистам.