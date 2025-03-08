Роналду назвал уродом своего фаната

Форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду оказался в центре внимания перед матчем 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба». Один из болельщиков попытался спародировать внешность португальца, на что футболист отреагировал с юмором, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.ру .

Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images

Перед игрой между «Аль-Насром» и «Аль-Шабабом» Криштиану Роналду вступил в диалог с одним из поклонников. Болельщик попытался скопировать внешний вид футболиста, но его пародия вызвала у Роналду шутливую реакцию. Португалец обратился к фанату со словами: «Бро, ты непохож на меня, ты слишком уродлив».

Несмотря на этот комментарий, болельщик не обиделся и в ответ назвал Роналду лучшим. Нападающий «Аль-Насра» в знак признательности показал ему большой палец вверх.

Матч между командами завершился вничью со счетом 2:2.

Роналду переехал в Саудовскую Аравию в январе 2023 года, подписав контракт с «Аль-Насром». Несмотря на действующие в стране законы, запрещающие совместное проживание незарегистрированных пар, футболист получил официальное разрешение жить вместе со своей гражданской супругой Джорджиной Родригес.

Контракт португальца с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.