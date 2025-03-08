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08.03.2025, 17:20

«Янтарное сердце» обнаружили в России: ему более 40 миллионов лет

Новости Мира 0 280

В Калининградской области обнаружен уникальный янтарь с природным узором в виде сердца. По словам специалистов, такие находки встречаются крайне редко – всего в одном проценте случаев. Ученые отмечают, что возраст камня составляет от 40 до 50 миллионов лет, а его формирование происходило в жидком состоянии, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Фото: пресс-служба Калининградского янтарного комбината

На территории Калининградской области найден редкий образец янтаря, структура которого напоминает сердце. Камень размером 3 на 4 сантиметра и весом 19,42 грамма привлек внимание специалистов необычным сочетанием оттенков и природных узоров.

В пресс-службе Калининградского янтарного комбината отметили, что уникальность находки связана с редким сочетанием природных факторов, которые привели к объединению в одном образце разных видов янтаря. В составе камня присутствуют королевский белый, желтый матовый и прозрачные оттенки, а плавные разводы специалисты называют пейзажными.

Геммолог Анна Дугина рассказала, что появление такого узора можно считать своеобразной "шуткой природы". По ее словам, камень сформировался десятки миллионов лет назад, когда янтарь находился еще в жидком состоянии.

"Какие именно процессы привели к столь причудливому сочетанию оттенков, остается загадкой. Однако можно с уверенностью сказать, что перед нами настоящий природный сюрприз, своеобразное 'объяснение в любви', запечатленное в янтаре", – отметила эксперт.

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