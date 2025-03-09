В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

Власти Дагестана и Чечни приняли решение о блокировке мессенджера Telegram на территории республик, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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На территории Дагестана и Чечни введена блокировка мессенджера Telegram, решение принято на федеральном уровне. Как сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов, данный шаг является вынужденной мерой, связанной с вопросами информационной безопасности.

По данным СМИ, запрет не является экспериментом, а введен на основании рекомендаций правоохранительных органов. Причиной стало расследование беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года, в ходе которого, предположительно, мессенджер использовался для координации участников инцидента.

Министр цифрового развития Дагестана не исключил, что в будущем Telegram может быть разблокирован.