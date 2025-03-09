В Бразилии женщина отравила коллегу из-за зависти

В Бразилии сотрудница текстильной фабрики отравила коллегу, которая получила повышение вместо нее, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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В бразильском штате Гояс произошел инцидент, связанный с отравлением на рабочем месте. Как сообщили местные СМИ, 38-летняя женщина решилась на преступление после того, как ее коллега получила повышение по службе, которое она считала незаслуженным.

Согласно данным полиции, момент преступления был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как подозреваемая меняет бутылку с водой в офисе, после чего потерпевшая сделала из нее несколько глотков. Практически сразу женщина почувствовала сильное жжение в горле и была срочно госпитализирована.

Экспертиза выявила в воде высокую концентрацию сильнодействующего растворителя, что подтвердило факт преднамеренного отравления. По данным следствия, ранее женщины поддерживали дружеские отношения, однако их конфликт начался после того, как одна из них получила повышение.

На данный момент подозреваемая задержана и находится под стражей. В случае признания вины ей грозит от 6 до 20 лет лишения свободы. Пострадавшая уже поправилась, ее жизни ничего не угрожает.