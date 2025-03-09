Федеральный суд штата Миссури признал правительство Китая ответственным за ошибки, связанные с распространением коронавируса SARS-CoV-2, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

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В США суд штата Миссури удовлетворил иск генерального прокурора, наложив многомиллиардный штраф на правительство Китая. В своем решении суд признал КНР ответственной за сокрытие информации о рисках и масштабах распространения коронавируса, что, по мнению суда, помешало США своевременно отреагировать на пандемию.

В постановлении отмечается, что китайские власти не только вводили мировое сообщество в заблуждение относительно опасности вируса, но и накапливали средства индивидуальной защиты, ограничивая их экспорт в другие страны. В результате, как утверждается в иске, медицинские учреждения США не смогли своевременно обеспечить работников необходимым оборудованием.

Суд постановил взыскать 24 миллиарда долларов с Пекина путем изъятия китайских активов. Однако власти КНР категорически отвергли это решение. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что его страна не признает постановление суда и оставляет за собой право принять ответные контрмеры в рамках международного права.

Штат Миссури стал первым в США, подавшим иск против Китая из-за пандемии Covid-19. Решение суда может создать прецедент для других американских штатов и международных разбирательств по этому вопросу.