В постсоветской республике установлен самый низкий пенсионный возраст в мире

В Южной Осетии установлен один из самых низких пенсионных возрастов в мире. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Sputnik.

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По его словам, именно этот фактор может стать причиной скорого повышения пенсионного возраста в республике. «В Южной Осетии женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60. Это один из самых низких показателей в мире», — отметил министр.

Гаглоев также подчеркнул, что многие граждане продолжают работать и после достижения пенсионного возраста. Кроме того, возможное повышение пенсионного возраста, по его мнению, приведёт к увеличению пенсионных выплат.