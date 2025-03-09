Тихий яд на вашей тарелке: какие пищевые добавки несут риск?

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выявили пищевые добавки с индексом «E», которые могут негативно повлиять на здоровье. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Система маркировки «E» была введена в Европе для упрощения обозначения пищевых добавок. Числовой индекс после буквы указывает на их категорию:
По словам специалистов, многие добавки представляют собой натуральные вещества. Например, аскорбиновая кислота (E300) и пектин (E440) встречаются в яблоках, ягодах, цитрусовых и других фруктах.
Однако некоторые добавки с индексом «E» могут быть вредны. Так, глутамат натрия (E621), используемый в качестве усилителя вкуса, оказывает токсичное воздействие на печень и поджелудочную железу у детей. Красители E102, E122-124 и E155 способны провоцировать аллергию и астму, а консерванты E211-214 и E217-227 повышают риск онкологических заболеваний.
В России ряд пищевых добавок запрещен, среди них — улучшитель муки E924a и формальдегид E240.
Ученые Пермского Политеха отметили, что для заботы о здоровье лучше всего руководствоваться правилом «чем короче состав, тем полезнее продукт».
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