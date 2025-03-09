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09.03.2025, 10:46

Почему евро пахнут морем: в чем секрет новых купюр?

Новости Мира 0 423

Европейский центральный банк (ЕЦБ) создал нечто особенное, заставляя нас взглянуть на наличные под новым углом. Но почему именно этот запах? Производство современных банкнот — это сложный процесс, сочетающий технологии и искусство, сообщает Lada.kz  со ссылкой на belnovosti

Фото: © Белновости
Фото: © Белновости

Купюры серии «Европа», появившиеся с 2013 года, изготавливаются из хлопкового волокна с полимерными покрытиями, обеспечивающими долговечность. Однако их специфический аромат — это не просто побочный эффект материалов.

Специалисты считают, что морской запах связан с использованием особых чернил.

В статье New Scientist от 7 марта 2019 года химик Андреас Корн отметил, что некоторые органические соединения в составе чернил могут придавать купюрам легкий солоноватый аромат, напоминающий свежий морской воздух. Официальных подтверждений от ЕЦБ нет, но слухи о намеренном выборе такого эффекта ходят давно.

Но зачем это нужно? Ответ кроется в психологии. Запахи влияют на подсознание гораздо сильнее, чем мы привыкли думать.

Морской бриз ассоциируется с чистотой, свободой и стабильностью — качествами, которые любая валюта хочет транслировать своим владельцам.

Исследование, опубликованное в Journal of Consumer Research в августе 2016 года, показало, что приятные запахи повышают уровень доверия и даже стимулируют желание тратить деньги.

Возможно, ЕЦБ намеренно использует этот эффект, чтобы укрепить связь людей с наличными в эпоху цифровых платежей.

Интересно, что сам банк никогда официально не комментировал этот феномен. На сайте ЕЦБ подробно описаны меры защиты купюр — водяные знаки, голограммы, микротекст — но про запах нет ни слова.

Это порождает множество теорий среди экспертов. Например, промышленный дизайнер Патрик Ле Кеман в интервью Forbes 22 апреля 2021 года предположил, что тонкий аромат может быть частью брендинга евро, чтобы выделить их среди других валют.

Для большинства людей это больше, чем просто любопытный факт. Когда вы держите в руках купюру с легким морским оттенком, вы невольно ощущаете уверенность.

Это неосознанное чувство надежности может влиять на ваши финансовые решения.

В мире, где деньги становятся все более виртуальными, такие детали возвращают им физическую привлекательность. Возможно, создатели евро нашли способ напомнить нам, что наличные — это не просто средство платежа, а нечто живое и осязаемое.

Теперь, зная этот маленький секрет, в следующий раз, когда возьмете в руки евро, вы, скорее всего, улыбнетесь. Ведь это не просто банкнота — это частичка моря, всегда путешествующая вместе с вами.

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