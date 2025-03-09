В Китае запустят массовое производство летающих автомобилей

Китайская компания XPeng Motors объявила о планах наладить массовое производство летающих автомобилей к 2026 году, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Китайский производитель электромобилей XPeng Motors официально заявил о планах начать массовый выпуск летающих автомобилей к 2026 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Хэ Сяопэн, который также является депутатом 14-го Всекитайского собрания народных представителей.

По его словам, если проект будет реализован по запланированному графику, XPeng Motors станет первой в мире компанией, запустившей серийное производство таких транспортных средств.

Мы интегрируем управление транспортным средством с ИИ, чтобы разработать новую систему управления полетом для таких летающих автомобилей, сделав их более безопасными и удобными для пользователя, - заявил генеральный директор производства Хэ Сяопэн.

Кроме того, компания активно работает над развитием автономного транспорта. В 2024 году XPeng планирует представить автономные транспортные средства 3-го поколения, а уже в 2026 году на рынок выйдут беспилотные автомобили 4-го поколения, способные полностью автономно парковаться.