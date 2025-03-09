В США сотрудникам минздрава предложили уволиться

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) предложило всем сотрудникам добровольно уволиться в обмен на компенсацию до 25 000 долларов, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

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Все сотрудники Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) получили уведомление о возможности добровольного увольнения с выплатой компенсации в размере 25 000 долларов. Источник CBS News сообщил, что уведомление было разослано по электронной почте и содержало информацию о так называемой «стимулирующей выплате за добровольное увольнение». При этом сотрудникам дали время до 14 марта, чтобы принять решение.

Как отмечает CBS News, эта мера является частью стратегии администрации Дональда Трампа по сокращению федерального бюджета и оптимизации численности госслужащих. Процесс массовых увольнений координируется через департамент эффективности государственного управления Белого дома (DOGE), который возглавляет предприниматель Илон Маск.

По официальным данным, в феврале 2025 года федеральные агентства США объявили о сокращении 62 200 рабочих мест, что стало крупнейшим показателем увольнений в стране с июля 2020 года.

Ранее аналогичное предложение о выплате компенсации от 15 000 до 25 000 долларов было сделано сотрудникам Управления социального обеспечения США.

Министерство здравоохранения и социальных служб является одним из крупнейших ведомств страны и насчитывает более 80 000 сотрудников. В его ведении находятся такие ключевые структуры, как Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA), Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Национальные институты здравоохранения (NIH) и Центры услуг Medicare и Medicaid.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Трампа планирует предложить восьмимесячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию. По прогнозам, до 10% федеральных чиновников примут это предложение, что позволит государству сэкономить миллиарды долларов.