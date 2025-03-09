Недосыпание может повысить риск развития диабета – исследование

Ученые из Китайской исследовательской лаборатории Westlake выяснили, что постоянный недостаток сна и поздний отход ко сну могут приводить к значительным колебаниям уровня глюкозы в крови. Такие изменения повышают риск нарушений метаболизма и могут способствовать развитию сахарного диабета, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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Исследователи из Китайской лаборатории Westlake провели анализ связи между режимом сна и уровнем сахара в крови. В эксперименте приняли участие 1156 человек в возрасте от 46 до 83 лет. В течение двух недель добровольцы использовали устройства для непрерывного мониторинга уровня глюкозы, а также фиксировали режим и качество сна.

Испытуемых разделили на четыре группы по длительности сна:

менее 5 часов – выраженный недостаток сна;

от 5 до 6 часов – умеренный дефицит сна;

от 7 до 8 часов – легкий недостаток сна;

более 8 часов – полноценный сон.

Результаты показали, что у людей с недостаточной продолжительностью сна уровень глюкозы в крови колебался значительно сильнее, чем у тех, кто спал достаточно. Аналогичный эффект наблюдался у тех, кто регулярно ложился спать поздно. Самые сильные колебания уровня сахара отмечены у людей, которые и недосыпали, и отходили ко сну поздно.

Исследователи объяснили, что необычные колебания глюкозы в крови, не связанные с приемом пищи, могут нарушать обмен веществ и повышать риск развития диабета. По мнению ученых, коррекция режима сна может стать эффективным методом профилактики метаболических заболеваний.