Загадочный объект в небе: экипаж «Азимута» заметил НЛО во время полета

Экипаж самолёта российской авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс из Пензы в Минеральные Воды, зафиксировал неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом сообщил Telegram -канал Aviaincident, сообщает Lada.kz

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Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл 7 марта. Пилоты заметили в небе серебристый шар и передали информацию об этом диспетчерам. Угрозы для безопасности полёта зафиксировано не было.

О случившемся уведомили службы противовоздушной обороны. Самолёт успешно прибыл в аэропорт назначения без отклонений от расписания.

Ранее, в конце февраля, экипаж пассажирского самолёта Airbus A319 также сообщил о наблюдении НЛО во время перелёта из Санкт-Петербурга в Челябинск. Как уточняет Telegram-канал, ситуация не повлияла на безопасность полёта, а информацию передали компетентным органам.

До этого в аэропорту Газиантепа (Турция) временно ограничили приём и вылет воздушных судов из-за сообщений о светящемся объекте в небе. По информации издания T24, радары не смогли определить его природу, однако существовало предположение, что это мог быть беспилотник. Полёты возобновили после уточнения обстоятельств.