Группа «Руки вверх!» может лишиться прав на свои хиты

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков продолжает судебную борьбу за право исполнять знаменитые хиты коллектива. Музыкант подал жалобу в Верховный суд России, требуя признать недействительным договор о передаче исключительных прав на песни, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Instagram Сергей Жуков

Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх!», пытается вернуть права на исполнение самых известных песен коллектива. Музыкант подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ, оспаривая действительность договора, по которому права на такие хиты, как «Крошка моя», «Вернись», «Лишь о тебе мечтая» и «Я тебя украду», были переданы продюсеру Андрею Маликову.

Как указано в материалах дела, договор был заключен между Жуковым, Алексеем Потехиным (сооснователем группы) с одной стороны, и Маликовым и ООО «Издательство «Джем» – с другой. Помимо вышеперечисленных композиций, в список переданных прав вошли песни «Сделай погромче» и «Без тормозов», передает ТАСС.

Сторона Жукова считает, что соглашение было оформлено с нарушением закона об авторских правах, и пыталась оспорить его в Симоновском суде Москвы. Однако суд отклонил иск, а позднее апелляционная инстанция подтвердила это решение.

Теперь Жуков и его команда обратились в Верховный суд, надеясь пересмотреть дело. Если музыкант проиграет и этот процесс, он может окончательно потерять права на исполнение своих самых популярных хитов.