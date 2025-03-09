В Германии один из крупнейших аэропортов прекратил работу – почему?

Крупный аэропорт Германии полностью приостановил работу. Многие путешественники узнали о ситуации в последний момент, что вызвало недовольство среди пассажиров, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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В одном из крупнейших аэропортов Германии объявлено полное прекращение работы. Причиной стала забастовка профсоюза Verdi, который выступает за улучшение условий труда и повышение заработной платы сотрудников.

На официальном сайте аэропорта появилось срочное сообщение о том, что все вылеты и прилеты отменены. Пассажирам рекомендовано обращаться в авиакомпании для уточнения информации о рейсах и возможных изменениях в расписании.

Многие путешественники узнали о закрытии аэропорта в последний момент – через электронную почту и мессенджеры. Это вызвало волну недовольства среди пассажиров, столкнувшихся с внезапными изменениями в планах.

Это абсолютное неуважение со стороны профсоюза! Мы планировали поездку на горнолыжный курорт в Зальцбурге всей семьей, а теперь не знаем, доберемся ли вообще, - рассказал BILD бизнесмен из Гамбурга Андреас В.

Ситуация в аэропорту остается напряженной, пассажиры ожидают разъяснений от авиакомпаний, а профсоюз Verdi продолжает переговоры с работодателями.