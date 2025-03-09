Китайские инженеры создали маску, которая меняет внешность и обманывает видеокамеры

Китайские инженеры разработали инновационную маску, способную скрывать индивидуальные черты лица пользователя. По данным журнала Science Advances , программное обеспечение устройства позволяет ему воспроизводить до восьми различных внешностей, сообщает Lada.kz

Фото: Кадр из фильма "Маска"

Главная особенность маски – многослойная силиконовая структура, оснащённая нагревательными элементами, которые изменяют цвет кожи.

Кроме того, нижние слои устройства регулируют пропорции лица. За счёт нагрева аммиачного раствора выделяется газ, поступающий в герметичные камеры, что позволяет изменять контуры носа и увеличивать скулы.

Для создания маски использовались 3D-сканы реальных лиц, на основе которых разработано восемь вариантов внешности.

Переключение между разными обликами занимает всего две минуты, однако процесс смены оттенка кожи требует больше времени.

В перспективе инженеры планируют заменить аммиачный раствор на более безопасный аналог. Кроме того, ведётся работа над усовершенствованием технологии, позволяющей маске передавать мимику пользователя.