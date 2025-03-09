Китайские инженеры создали маску, которая меняет внешность и обманывает видеокамеры

Китайские инженеры разработали инновационную маску, способную скрывать индивидуальные черты лица пользователя. По данным журнала Science Advances, программное обеспечение устройства позволяет ему воспроизводить до восьми различных внешностей, сообщает Lada.kz
Главная особенность маски – многослойная силиконовая структура, оснащённая нагревательными элементами, которые изменяют цвет кожи.
Кроме того, нижние слои устройства регулируют пропорции лица. За счёт нагрева аммиачного раствора выделяется газ, поступающий в герметичные камеры, что позволяет изменять контуры носа и увеличивать скулы.
Для создания маски использовались 3D-сканы реальных лиц, на основе которых разработано восемь вариантов внешности.
Переключение между разными обликами занимает всего две минуты, однако процесс смены оттенка кожи требует больше времени.
В перспективе инженеры планируют заменить аммиачный раствор на более безопасный аналог. Кроме того, ведётся работа над усовершенствованием технологии, позволяющей маске передавать мимику пользователя.
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